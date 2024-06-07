В США оценили сроки начала пилотируемых полетов Starship

«Прежде чем кто-нибудь действительно заберется внутрь посадочного модуля Starship, совершатся еще десятки полетов Starship, и это, вероятно, произойдет не раньше, чем во второй половине этого десятилетия», — пишет автор.
По его словам, пятые летные испытания системы могут состояться уже через пару месяцев.
Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени. Как отмечает издание SpaceNews, в ходе тестов удалось сохранить ускоритель Super Heavy и корабль Starship.