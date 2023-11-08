В США обнаружены первые в истории «вирусы-вампиры»

В течение десятилетий ученым было известно, что некоторые вирусы питаются своими собратьями. Команда из Мэриленда наблюдала под микроскопом за этим процессом, в котором участвуют вирусы- «спутники» и «помощники». Об этом пишет Daily Mail.

Штамм бактериофага (тип вируса, который поражает бактерии) прикрепляется к «шее» вируса — месту, где капсид, то есть внутренняя оболочка вируса, соединяется с его хвостом и пользуется его умениями и возможностями. «Когда я увидел это, я подумал: “Я не могу в это поверить”. Никто никогда не видел, чтобы бактериофаг прикреплялся к другому вирусу», — сказал биолог и ведущий автор исследования Тагиде де Карвалью.

Большинство вирусов-помощников содержат ген, который позволяет им интегрироваться в генетический материал клетки-хозяина после того, как они попадают в клетку. Таким образом «вирус-вампир» прикрепляется к жертве и размножается за счет нее.

Ранее на дне океана были обнаружены неизвестные науки бактерии.