В США неизвестный похитил домашнего крокодила

Традиционно в роли таких спутников выступают собаки и кошки, но сейчас все большую популярность набирают свиньи, белки, утки и даже аллигаторы.
Недавно произошедший инцидент с домашним аллигатором по кличке Уолли, принадлежащим жителю США Джои Хенни, вызвал широкий резонанс. Уолли был похищен и выпущен в естественную среду обитания, где обитают его сородичи.
Хотя шансы на возвращение Уолли практически отсутствуют, владелец не сдается и активно освещает проблему в социальных сетях, получая поддержку от множества пользователей.
Содержание необычных питомцев для эмоциональной поддержки стало распространенной практикой в США. Владельцы этих животных утверждают, что они помогают им справляться с депрессией и другими психологическими состояниями.
Например, Джои Хенни, владелец Уолли, нашел аллигатора несколько лет назад в парке развлечений Disney, и с тех пор Уолли стал его незаменимым компаньоном.