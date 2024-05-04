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В США неизвестный похитил домашнего крокодила

В последние годы все больше людей, страдающих психологическими проблемами, обращаются к необычным питомцам в поисках эмоциональной поддержки.

Источник: Соцсети

Традиционно в роли таких спутников выступают собаки и кошки, но сейчас все большую популярность набирают свиньи, белки, утки и даже аллигаторы.

Недавно произошедший инцидент с домашним аллигатором по кличке Уолли, принадлежащим жителю США Джои Хенни, вызвал широкий резонанс. Уолли был похищен и выпущен в естественную среду обитания, где обитают его сородичи.

Хотя шансы на возвращение Уолли практически отсутствуют, владелец не сдается и активно освещает проблему в социальных сетях, получая поддержку от множества пользователей.

Содержание необычных питомцев для эмоциональной поддержки стало распространенной практикой в США. Владельцы этих животных утверждают, что они помогают им справляться с депрессией и другими психологическими состояниями.

Например, Джои Хенни, владелец Уолли, нашел аллигатора несколько лет назад в парке развлечений Disney, и с тех пор Уолли стал его незаменимым компаньоном.