В США неизвестная представилась пропавшей 39 лет назад девочкой

Женщина утверждала, что она Черри Махан в сообщении в одной из групп в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) и в голосовом сообщении, оставленном в полиции. Мать Черри Махан, Дженис МакКинни, в соцсети заявила, что связалась с полицией. В беседе с газетой Butler Eagle она призналась, что считает сообщение от неизвестной мошенническим.