В США неизвестная представилась пропавшей 39 лет назад девочкой

В США неизвестная назвала себя пропавшей 39 лет назад девочкой Черри Махан, которой на момент исчезновения было восемь лет. Полиции штата Пенсильвания удалось уточнить подробности об объявившей себя Махан женщины, однако ее личность так и не была установлена. Деталями делится New York Post и US Today.
Женщина утверждала, что она Черри Махан в сообщении в одной из групп в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) и в голосовом сообщении, оставленном в полиции. Мать Черри Махан, Дженис МакКинни, в соцсети заявила, что связалась с полицией. В беседе с газетой Butler Eagle она призналась, что считает сообщение от неизвестной мошенническим.
Заявление неизвестной в группе быстро удалили, а его автора заблокировали. Администратор группы объяснил это решение тем, что автор сообщения агрессивно относилась к другим участникам сообщества. По мнению администратора группы, если бы это действительно была Черри Махан, то она бы связалась с полицией и прошла ДНК-тест.
Сотрудники правопорядка не смогли связаться со звонившей ни по телефону, ни по оставленному ей адресу. Тем не менее в распоряжении властей оказались отпечатки пальцев звонившей, и они не совпали с отпечатками Черри Махан.
Это не первый случай, когда люди выдавали себя за пропавшую девочку. За последние четыре года еще три человека называли себя Черри Махан.
Черри Махан последний раз видели 22 февраля 1985 года, когда она выходила из школьного автобуса рядом со своим домом. В тот день домой ребенок так и не вернулся.
Ранее сообщалось об инциденте в Китае. Там женщина по фамилии Ян похитила 11-летнюю девочку из деревни в городском округе Люпаньшуй (провинция Гуйчжоу). Ян решила, что ребенок подходит на роль невесты для ее сына. Сначала женщина обратилась к отцу девочки, но тот отверг предложение. Ян дождалась, когда ребенок окажется дома один и забрала его.