В США нашли 100-летнюю «капсулу времени». Ее оставил ребенок

В штате Мичиган в частном доме во время ремонта нашли «капсулу времени» с вещами, которым более 100 лет, пишет Mirror.
Некий Джесс Литч (Jesse Leitch) нанял ремонтную бригаду из-за того, что в его доме сломался обогреватель. В итоге рабочим пришлось прорубать потолок в ванной комнате. Там и нашли тайник. Коробок никаких не было, вещи были свалены в кучу.
Всего в такой своеобразной «капсуле времени» было 12 предметов, добавили в United Press International, в том числе изображение Иисуса, вырезки из газет за 1913 год, игрушечная сковорода, рукописная записка с рисунком, карточки из старой игры, фишки домино.
Дом был построен в 1910 году. По мнению его нынешнего хозяина, «капсулу времени» для будущих жильцов оставил ребенок.
Ранее сообщалось о необычной находке, сделанной в Великобритании. Там во время ремонта супруги Лора и Джейсон Ламонби-Паркер нашли тайник с письмами. Посланиям из прошлого уже почти 100 лет. Документы датируются 1934, 1935, 1936 и 1937 годами. Адресат писем — некая мисс Роде Тейлор. Ни нынешние владельцы дома, ни его бывшие хозяева о ней ничего не знают.
Еще одна удивительная находка в камине — клад. Его нашли в археологи в Шотландии. 36 серебряных и бронзовых монет более 300 лет пролежали в горшке в летнем домике, который связывали с Аласдером Руадом Маклейном Макдональдом из местечка Гленко. В 1646—1692 годах он был главой местного клана Макдональдов. Все монеты были изготовлены до 1680-х годов. Поэтому эксперты предположили, что их могли спрятать незадолго до или во время события, известного как резня в Гленко 1692 года. Быть может, хозяин клада не вернулся за деньгами, так как стал жертвой резни.