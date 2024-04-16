В США нашли 100-летнюю «капсулу времени». Ее оставил ребенок

Еще одна удивительная находка в камине — клад. Его нашли в археологи в Шотландии. 36 серебряных и бронзовых монет более 300 лет пролежали в горшке в летнем домике, который связывали с Аласдером Руадом Маклейном Макдональдом из местечка Гленко. В 1646—1692 годах он был главой местного клана Макдональдов. Все монеты были изготовлены до 1680-х годов. Поэтому эксперты предположили, что их могли спрятать незадолго до или во время события, известного как резня в Гленко 1692 года. Быть может, хозяин клада не вернулся за деньгами, так как стал жертвой резни.