14:22 (мск), источник: Газета.Ру

В США медведь съел все конфеты, оставленные на крыльце дома

В США медведь подошел к дому и съел все конфеты, оставленные на крыльце без присмотра, пишет издание UPI.

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Источник: Reuters

Как рассказала Пари Лимбахия из Флориды, она гуляла на улице вместе с детьми, когда заметила медведя, выбежавшего из леса. Осмотревшись по сторонам, он направился к ближайшему дому в поисках еды и нашел конфеты, оставленные в миске рядом с входной дверью.

Женщина рассказала, что угощения были оставлены к Хэллоуину для соседских семей. Забрав все сладости, хищник обратил внимание на Пари и ее детей, направившись в их сторону.

«Он ест конфеты с оберткой?» — удивленно спросил ребенок женщины.

Американка решила не рисковать — когда медведь подошел слишком близко, она села с детьми в машину и уехала.

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