В США кошка запрыгнула в коробку и улетела посылкой через Amazon

Выяснилось, что животное запрыгнуло в большую коробку с рабочими ботинками, которые ее хозяева купили на Amazon, но решили вернуть. «Гальяна просто обожает коробки, это такая особенность ее характера», — рассказала ее хозяйка Керри Кларк. Нашедший кошку сотрудник склада Amazon в Калифорнии отнес ее к ветеринару. Тот просканировал ее чип и таким образом узнал имя и телефон Кларк.