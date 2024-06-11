В США белка прокатилась на водных лыжах. Видео

Покупатели в торговом центре в США заметили белку, скользящую на водных лыжах, прикрепленных к миниатюрной лодке с дистанционным управлением, в бассейне. Один из зрителей поделился видео в социальной сети X (бывший Twitter).
Короткий ролик быстро стал вирусным, набрав более 2,3 миллиона просмотров за сутки. По словам комментатора видео, белка Твигги снялась в 11 фильмах.
Известно, что она «ушла на пенсию» в 2018 году, однако, похоже, вернулась в воду и продолжает выполнять знаменитый номер на водных лыжах.
Ранее в Сети появилось видео с выдрой, которая отбирает доски у серфингистов.
Анна Морозова