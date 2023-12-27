В США 6-летний мальчик случайно улетел в другой город

Американская авиакомпания принесла извинения родителям шестилетнего мальчика Каспера за то, что по ошибке посадила его не на тот рейс. Сотрудники объяснили это тем, что во время сопровождения ребенка был ажиотаж путешественников в сезон отпусков. Об этом пишет NBC.

Ребенок должен был вылететь из международного аэропорта Филадельфии Форт-Майерс во Флориде, где его ждала бабушка, Мария Рамос. Родители мальчика воспользовались услугой сопровождения несовершеннолетнего, однако сотрудники авиакомпании посадили его не на тот рейс, в Орландо.

Бабушка сообщила, что ее внук впервые сел в самолет. Она ждала его в аэропорту, и, когда ребенка не оказалось среди прибывших, Рамос обратилась к работникам, которые сказали, что он опоздал на рейс. Зная, что этого не могло произойти, она кинулась к самолету, опросила стюардесс, которые также ответили, что ребенка на рейсе не было.

Ромас сначала растерялась, но вскоре ей позвонил Каспер и рассказал, где находится. При этом его вещи каким-то образом оказались в аэропорту назначения, куда мальчик изначально должен был прилететь. Чтобы забрать внука, бабушке пришлось проехать 250 километров. В авиакомпании пообещали разобраться в ситуации.

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Анна Морозова