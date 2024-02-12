В Сочи может вновь разрастись редкий ядовитый гриб

В мае 2023 года в сочинском парке «Дендрарий» зафиксировали массовое произрастание краснокнижного ядовитого гриба-решеточника. Впервые на курорте его обнаружили в октябре 2022-го в «Ривьере». Он настолько опасен для здоровья человека, что его даже нельзя трогать.