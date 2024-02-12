В Сочи может вновь разрастись редкий ядовитый гриб

В мае 2023 года в сочинском парке «Дендрарий» зафиксировали массовое произрастание краснокнижного ядовитого гриба-решеточника. Впервые на курорте его обнаружили в октябре 2022-го в «Ривьере». Он настолько опасен для здоровья человека, что его даже нельзя трогать.
РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменника Кассанелли сообщают, что из-за теплой погоды и повышенной влажности он может массово разрастись в Сочи. Ученые сообщили, что этот вид грибов прижился.
По словам эксперта, на Черноморском побережье он зацветает в апреле-мае из-за теплой зимы и весны. Отмечено, что гриб завезен из-за границы и чаще встречается на юге.
Предупредительные таблички установлены не везде, потому нужно быть осторожнее. Специалисты уточняют, что стоит обращать внимание на особенности гриба: необычную форму, яркий цвет и специфический, буквально отпугивающий запах.
Недавно эксперты рассказали, как без труда отличить съедобный гриб от ядовитого.
Олеся Маевская