В Сколково представили сверхлегкие метки для слежения за дикими животными

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ученые разработали сверхлегкие устройства для мечения диких животных, которые могут работать без сотовой и спутниковой связи. Разработку представили на международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя», которая проходит в инновационном центре «Сколково» в Москве и на Чукотке, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.
«Суперлегкий вес и миниатюрные размеры позволяют использовать созданное устройство для производства современных ошейников, ушных меток, ножных колец для разных позвоночных животных, в первую очередь тех, восстановление и реинтродукция которых осуществляется в рамках федерального проекта “Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма”: белого медведя, переднеазиатского леопарда, сайгака, стерха и других. Применение беспилотников, искусственного интеллекта и других современных технологий наряду с данным устройством позволяет использовать его даже в отсутствие спутниковой и сотовой связи», — заявила заместитель руководителя Росзаповедцентра Ольга Кревер, чьи слова приводятся в сообщении.
Разработку представили экологический центр «Экофактор» и фонд «Система», она основана на применении технологии низкоэнергетических распределенных сетей связи. Устройство может работать в условиях любых температур и освещенности, в отсутствии интернета, весит всего 40 г. Информация о животном и маршруте его перемещений накапливается на устройстве и может быть считана приемником при прохождении животного в нескольких километров от него. Приемники могут быть размещены на станциях наблюдения и на любых транспортных средствах, включая беспилотники.
О конференции
Седьмая международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя» проходит