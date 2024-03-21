Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сколково представили сверхлегкие метки для слежения за дикими животными

Разработка основана на применении технологии низкоэнергетических распределенных сетей связи.

Источник: John A. Vucetich/Michigan Technological University

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ученые разработали сверхлегкие устройства для мечения диких животных, которые могут работать без сотовой и спутниковой связи. Разработку представили на международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя», которая проходит в инновационном центре «Сколково» в Москве и на Чукотке, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

«Суперлегкий вес и миниатюрные размеры позволяют использовать созданное устройство для производства современных ошейников, ушных меток, ножных колец для разных позвоночных животных, в первую очередь тех, восстановление и реинтродукция которых осуществляется в рамках федерального проекта “Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма”: белого медведя, переднеазиатского леопарда, сайгака, стерха и других. Применение беспилотников, искусственного интеллекта и других современных технологий наряду с данным устройством позволяет использовать его даже в отсутствие спутниковой и сотовой связи», — заявила заместитель руководителя Росзаповедцентра Ольга Кревер, чьи слова приводятся в сообщении.

Разработку представили экологический центр «Экофактор» и фонд «Система», она основана на применении технологии низкоэнергетических распределенных сетей связи. Устройство может работать в условиях любых температур и освещенности, в отсутствии интернета, весит всего 40 г. Информация о животном и маршруте его перемещений накапливается на устройстве и может быть считана приемником при прохождении животного в нескольких километров от него. Приемники могут быть размещены на станциях наблюдения и на любых транспортных средствах, включая беспилотники.

О конференции

Седьмая международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя» проходит 19—21 марта в инновационном центре Сколково в Москве и чукотском Анадыре. По итогам ее работы планируется создать постоянно действующую международную экспертную площадку по вопросам биологического разнообразия Арктики. ТАСС — генеральное информационное агентство конференции.