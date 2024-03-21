В Сколково представили сверхлегкие метки для слежения за дикими животными

Разработку представили экологический центр «Экофактор» и фонд «Система», она основана на применении технологии низкоэнергетических распределенных сетей связи. Устройство может работать в условиях любых температур и освещенности, в отсутствии интернета, весит всего 40 г. Информация о животном и маршруте его перемещений накапливается на устройстве и может быть считана приемником при прохождении животного в нескольких километров от него. Приемники могут быть размещены на станциях наблюдения и на любых транспортных средствах, включая беспилотники.