В «Симпсонах» нашли зловещее предсказание о Техасе
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В американском сегменте Сети обратили внимание на серию культового анимационного сериала «Симпсоны», в которой упоминается «Независимая республика Техас».
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В американском сегменте Сети обратили внимание на серию культового анимационного сериала «Симпсоны», в которой упоминается «Независимая республика Техас».
В девятом эпизоде 23-го сезона, вышедшем в эфир в 2011 году под названием «Праздники минувшего будущего», действие разворачивается в том числе в футуристическом будущем. В эпизоде есть момент, где одна и героинь отправляется домой с помощью телепорта, однако из-за беременности ее не пропускают на терминале.
Перед ней телепортом воспользовались два человека, при этом местом назначения одного из них была «Независимая республика Техас».
Ряд пользователей соцсети X из США отметили, что это является очередным предсказанием от создателей сериала.
Ранее фанаты неоднократно обнаруживали в «Симпсонах» предсказания из прошлого. В 2000 году в одном из эпизодов было предсказание о том, что Дональд Трамп станет президентом США, а в 1993-м авторы включили в один из эпизодов эпидемию вируса, завезенного с посылками из Азии — спустя четверть века зрители распознали в этом предсказание пандемии коронавируса. В «Симпсонах» также есть эпизод, напоминающий экскурсию с погружением к «Титанику», которая закончилась трагедией в июне прошлого года.
Администрация во главе с президентом Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация США называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.