В «Симпсонах» нашли зловещее предсказание о Техасе

В девятом эпизоде ​​23-го сезона, вышедшем в эфир в 2011 году под названием «Праздники минувшего будущего», действие разворачивается в том числе в футуристическом будущем. В эпизоде есть момент, где одна и героинь отправляется домой с помощью телепорта, однако из-за беременности ее не пропускают на терминале.

Перед ней телепортом воспользовались два человека, при этом местом назначения одного из них была «Независимая республика Техас».

Ряд пользователей соцсети X из США отметили, что это является очередным предсказанием от создателей сериала.

Ранее фанаты неоднократно обнаруживали в «Симпсонах» предсказания из прошлого. В 2000 году в одном из эпизодов было предсказание о том, что Дональд Трамп станет президентом США, а в 1993-м авторы включили в один из эпизодов эпидемию вируса, завезенного с посылками из Азии — спустя четверть века зрители распознали в этом предсказание пандемии коронавируса. В «Симпсонах» также есть эпизод, напоминающий экскурсию с погружением к «Титанику», которая закончилась трагедией в июне прошлого года.

Администрация во главе с президентом Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация США называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.