В Швейцарии создали систему защиты произведений искусства на основе ДНК

Эксперты по безопасности, поясняют в ETH Zürich, опасаются наступления Q-Day — дня, когда квантовые компьютеры станут настолько мощными, что смогут взламывать сегодняшние пароли. Сейчас проверки паролей основаны на односторонних криптографических функциях, которые вычисляют выходное значение на основе входного значения. Это позволяет проверить достоверность шифра, не раскрывая его. Односторонняя функция преобразует пароль в выходное значение, которое можно использовать, например, для проверки его действительности в онлайн-банке. Особенностью односторонних функций является то, что входное значение, то есть пароль, не может быть вычислено из выходного значения. Однако с появлением квантовых компьютеров этот обратный расчет в будущем может стать проще.