В Швейцарии изобрели новый вид шоколада

По словам специалистов, в новом шоколаде значительно увеличена доля какао-бобов, что делает сладость более питательной и полезной, а также их мякоти ― это позволяет не добавлять сахар при изготовлении продукта. Отмечается, что ученые провели ряд исследований, в ходе которых им удалось создать шоколад, включающий в себя только 20% какао-желе.