В Швейцарии изобрели новый вид шоколада

Ученые из Швейцарского технического университета разработали новый рецепт горького шоколада. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По словам специалистов, в новом шоколаде значительно увеличена доля какао-бобов, что делает сладость более питательной и полезной, а также их мякоти ― это позволяет не добавлять сахар при изготовлении продукта. Отмечается, что ученые провели ряд исследований, в ходе которых им удалось создать шоколад, включающий в себя только 20% какао-желе.
«Это делает продукт по сладости схожим с традиционным темным шоколадом. Рецептура также предусматривает снижение содержания насыщенных жиров на треть и увеличение доли клетчатки на 20%», — указано в сообщении.
Новый вид шоколада получил название «мармеладный». Ученые предполагают, что если предложенная ими технология производства станет широко распространена, производители продукта значительно увеличат свою прибыль.
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