В Швеции зафиксирована самая холодная ночь за 25 лет

Информационное агентство France 24 сообщает, что на территории Швеции была зафиксирована самая холодная ночь за 25 лет. Термометр показывал более 43 градусов Цельсия ниже нуля.

Данный показатель был зафиксирован в районе Норботтен, на территории шведской Лапландии. В ночь на вторник (2 января) столбик термометра опустился до −41,6, в ночь на среду (3 января) был зафиксирован рекордный показатель.

Также сообщается, что на фоне серьезных морозов в некоторых городах Швеции было остановлено движение поездов и общественного транспорта. Сразу несколько регионов страны объявили об оранжевом предупреждении из-за сильного ветра и снегопада.

«Для сравнения: это самая низкая январская температура в стране с 1999 года», — отметил Маттиас Линд, метеоролог Шведского национального метеорологического агентства. Последний рекорд составил минус 49 градусов Цельсия.

Ранее была составлена география погодных рекордов со всего мира.