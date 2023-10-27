В Швеции создали рекламу, чтобы ее не путали со Швейцарией

Согласно данным Euronews, более 120 тысяч человек в год путают Швецию и Швейцарию и наоборот. Чтобы исправить эту распространенную ошибку, совет по туризму Швеции запустил специальную кампанию и даже сделал веселое видео.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0oNX_BHgi3c?si=PKosB__umthV-PY3" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На главной странице вебсайта кампании «Добро пожаловать в Швецию (не в Швейцарию)» говорится, что во всем мире люди продолжают путать эти две страны. Далее следует видеоролик, в котором официальный представитель Швеции произносит речь, стоя на трибуне: «Это послание из Швеции. Мы обращаемся к вам по поводу нашей общей проблемы. Да, мы говорим об этом».

У спикера в руках находится газета, на главной странице которой видна статья, в которой написано, что Байден перепутал Швейцарию со Швецией во время речи НАТО. «Пришло время сделать различие между нашими двумя нациями», — продолжает представитель.

В видео Швейцарии предлагают забрать одни вещи, а Швеции оставить другие. Например, первая страна заберет себе банки, горные вершины, а вторая — песчаные отмели и крыши. А Швеция призывает Швейцарию просмотреть и подписать предложение.

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