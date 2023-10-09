В Шотландии нашли клад XVII века. Он лежал в камине 330 лет

Источник: Gareth Beale / University of Glasgow

Археологи Шотландии нашли старинный клад из серебряных и бронзовых монет, он был спрятан в камине старого домика и, возможно, принадлежал главе знаменитого шотландского клана Макдональдов. Об этом сегодня сообщили в Университете Глазго.

36 серебряных и бронзовых монет более 300 лет хранились в небольшом горшке, спрятанном в так называемом летнем домике, который традиционно связывали с Аласдером Руадом Маклейном Макдональдом из местечка Гленко. Он был главой местного клана Макдональдов между 1646 и 1692 годами.

Тот факт, что ни одна из монет не была отчеканена после 1680-х годов, заставил археологов предположить, что они, скорее всего, были спрятаны под камином незадолго до или во время события, вошедшего в историю как резня в Гленко 1692 года. Тот, кто закопал монеты, за ними не вернулся, и это навело историков на мысль, что владелец клада пал жертвой резни.

Нашла монеты студентка-археолог Люси Анкерс, горшок был спрятан в очаге, вместо крышки сосуд был накрыт круглым камнем.

«Я не ожидала такой захватывающей находки и никогда не смогу забыть это ощущение, когда видишь монеты, выглядывающие из грязи в горшке», — призналась молодая археолог.

Известно, то Макдональды приняли участие в первом восстании якобитов 1689 года, в результате которого клан стал объектом резни. Тогда были убиты 38 членов и соратников клана Макдональд из Гленко, включая самого Маклейна и его жену.

«Такие захватывающие находки дают нам редкую возможность взглянуть на это драматическое событие. Эти деньги отчеканены не позднее 1680-х годов: так не были ли они закопаны в спешке, когда утром 13 февраля 1692 года началась резня? Для нас, археологов, большая честь держать в руках эти предметы, которые в прошлом были важной частью жизни людей», — высказался о значении находки старший преподаватель археологии Университета Глазго Майкл Гивен.

Находки показывают, что летний домик был охотничьим приютом и местом для пиршеств вождей клана и их приближенных. В ходе раскопок были обнаружены остатки дорогостоящей по тем временам керамики и другие артефакты, благодаря которым исследователи смогли составить картину типичной жизни местной элиты XVII века.