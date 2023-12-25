В Сети появилось фото лошади в эконом-классе
Комментаторы оказались возмущены животным в самолете.
Комментаторы оказались возмущены животным в самолете.
В Сети появилась необычная фотография, на которой изображены миниатюрная лошадь, находящаяся в салоне эконом-класса американского самолета. Животное стояло перед двумя сидящими пассажирами. Об этом пишет The Mirror.
Подпись под публикацией с фото гласила: «Примечание: Это хорошо обученное служебное животное, используемое для слепых
Некоторые люди оказались озабочены безопасностью полета. Один из них написал: «Я понимаю, но меня беспокоит то, как пони повлияет на возможность эвакуации самолета даже в случае чрезвычайной ситуации. Может ли оно без колебаний спуститься по аварийному трапу? Честно говоря, я не знаю, но все остальные не должны взваливать на себя это бремя, чтобы одному человеку было комфортно». Однако некоторые оказались позитивно настроенными и рассказали, что были бы рады провести время в самолете вместе с таким необычным пассажиром и готовы даже доплатить за нахождение рядом с ним.
Ранее в Дубае задержали рейс из-за медведя в багажном отсеке самолета.
Анна Морозова