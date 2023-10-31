В Сеть творческих городов ЮНЕСКО включили Касабланку и Уарзазат

РАБАТ, 31 октября. /ТАСС/. Касабланка и Уарзазат оказались в числе новых членов Сети творческих городов ЮНЕСКО. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Касабланка, крупнейший мегаполис королевства, попала в список ЮНЕСКО в категории «Цифровое искусство» благодаря успешной реализации нескольких проектов в этой области.

Южный город Уарзазат, считающийся кинематографической столицей Марокко, оказался в числе членов Сети творческих городов в категории «Кино». Зарубежные режиссеры и продюсеры много десятилетий ценят его естественные декорации в виде старинных крепостей, древних городских кварталов и природных ландшафтов.

«Города, входящие в нашу Сеть творческих городов, находятся на переднем краю доступа к культуре и мобилизации творческих возможностей для повышения устойчивости и городского развития», — говорится в комментарии генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле.

Сеть творческих городов ЮНЕСКО создана в 2004 году для содействия сотрудничеству между городами, которые определили творчество как стратегический фактор устойчивого городского развития.