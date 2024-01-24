В Сербии раскопали триумфальную арку императора Каракаллы

Древний город Виминациум расположен недалеко от современного города Костолац, примерно в 70 километрах к востоку от Белграда. В римский период это был крупный мегаполис, столица провинции Мезия, как тогда называлась Сербия. Здесь располагался крупный воинский гарнизон.

В этом городе, как сообщает Arkeonews, и было сделано довольно неожиданное открытие. Команда археологов по главе с профессором Миомиром Корачем раскопала триумфальную арку. Подобных находок в этом регионе ранее не делали. Интересно, что арка была обнаружена на главной улице Виминациума.

Она была возведена в честь императора Каракаллы, о чем ученым рассказала надпись на мраморной плите, которая также была найдена при раскопках. Каракалла — это римский император из династии Северов, сын Септимия Севера, правивший в период с 211 по 217 год нашей эры. При рождении он получил имя Марк Аврелий Антонин, но в историю вошел как Каракалла.

Его отец Септимий Север активно воевал. Каракалла буквально рос в военных лагерях, с детства участвуя в военных походах своего отца. Известно, что в сражениях он начал участвовать с 15 лет. Археологи уже определили, что триумфальная арка была построена в конце второго или в начале третьего века нашей эры. А эта дата согласуется с одним очень важным историческим событием.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259582&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.