В Сербии раскопали триумфальную арку императора Каракаллы

Древний город Виминациум расположен недалеко от современного города Костолац, примерно в 70 километрах к востоку от Белграда. В римский период это был крупный мегаполис, столица провинции Мезия, как тогда называлась Сербия. Здесь располагался крупный воинский гарнизон.
В этом городе, как сообщает Arkeonews, и было сделано довольно неожиданное открытие. Команда археологов по главе с профессором Миомиром Корачем раскопала триумфальную арку. Подобных находок в этом регионе ранее не делали. Интересно, что арка была обнаружена на главной улице Виминациума.
Она была возведена в честь императора Каракаллы, о чем ученым рассказала надпись на мраморной плите, которая также была найдена при раскопках. Каракалла — это римский император из династии Северов, сын Септимия Севера, правивший в период с 211 по 217 год нашей эры. При рождении он получил имя Марк Аврелий Антонин, но в историю вошел как Каракалла.
Его отец Септимий Север активно воевал. Каракалла буквально рос в военных лагерях, с детства участвуя в военных походах своего отца. Известно, что в сражениях он начал участвовать с 15 лет. Археологи уже определили, что триумфальная арка была построена в конце второго или в начале третьего века нашей эры. А эта дата согласуется с одним очень важным историческим событием.
Из письменных источников известно, что в Виминациуме в 195 году Марк Аврелий Антонин был провозглашен цезарем, правителем и преемником своего отца Септимия Севера. А три года спустя здесь же он принял от отца титул августа. Исследователи считают, что триумфальная арка была построена по случаю этого события, имевшего огромное значение для всей Римской империи. Их выводы подтверждает и мемориальная доска, на которой частично сохранилось посвящение Каракалле.