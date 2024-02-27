В Сеченовском университете начали лечить патологии сустава, используя клетки пациента

В пресс-службе также рассказали о том, как происходит лечение: если пациент подходит под критерии, проводится первая госпитализация, включающая предоперационную подготовку, забор образцов крови и артроскопию коленного сустава, в ходе которой врачи отбирают костно-хрящевые образцы ткани. Затем образцы доставляют в лабораторию, где проходит культивирование, размножение и производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). После их получения пациента приглашают на вторую госпитализацию и проводят операцию по трансплантации клеток в дефект хряща. «В каждую из двух госпитализаций пациент проводит в клинике не более трех дней», — подчеркнули в университете.