В Саяно-Шушенском заповеднике показали видео с поединком маралов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-17762027&id=456239254&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Величественные животные вступают в поединок, преисполненные силой и мощью, они выставляют вперед рога и сражаются за господство на данной территории», — так описали этот эпизод из жизни лесных обитателей в пресс-службе заповедника.

Марал считается крупным подвидом благородного оленя. Эти животные встречаются в разных уголках охраняемой территории, чаще всего — на юге. В Саяно-Шушенском заповеднике насчитывают 450 особей.

Для марала характерны классические оленьи формы, стройность и пропорциональное сложение тела, относительно длинная шея; самцы отливаются ветвистыми рогами, которые вовсе отсутствуют у самок.