В Саяно-Шушенском заповеднике показали видео с поединком маралов
Сцена единоборства крупных представителей семейства оленей попала в объектив автоматического фоторегистратора в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края.
Сцена единоборства крупных представителей семейства оленей попала в объектив автоматического фоторегистратора в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края.
«Величественные животные вступают в поединок, преисполненные силой и мощью, они выставляют вперед рога и сражаются за господство на данной территории», — так описали этот эпизод из жизни лесных обитателей в пресс-службе заповедника.
Марал считается крупным подвидом благородного оленя. Эти животные встречаются в разных уголках охраняемой территории, чаще всего — на юге. В Саяно-Шушенском заповеднике насчитывают 450 особей.
Для марала характерны классические оленьи формы, стройность и пропорциональное сложение тела, относительно длинная шея; самцы отливаются ветвистыми рогами, которые вовсе отсутствуют у самок.
Ранее, минувшей осенью, специалисты показали видео с повзрослевшими котятами снежного барса — юные ирбисы, родившиеся в прошлом году, внешне уже практически не отличаются от своей мамы, привезенной в Сибирь из Таджикистана.