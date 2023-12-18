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08:54 (мск), источник: Российская газета

В Саяно-Шушенском заповеднике показали видео с поединком маралов

Сцена единоборства крупных представителей семейства оленей попала в объектив автоматического фоторегистратора в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края.

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«Величественные животные вступают в поединок, преисполненные силой и мощью, они выставляют вперед рога и сражаются за господство на данной территории», — так описали этот эпизод из жизни лесных обитателей в пресс-службе заповедника.

Марал считается крупным подвидом благородного оленя. Эти животные встречаются в разных уголках охраняемой территории, чаще всего — на юге. В Саяно-Шушенском заповеднике насчитывают 450 особей.

Для марала характерны классические оленьи формы, стройность и пропорциональное сложение тела, относительно длинная шея; самцы отливаются ветвистыми рогами, которые вовсе отсутствуют у самок.

Ранее, минувшей осенью, специалисты показали видео с повзрослевшими котятами снежного барса — юные ирбисы, родившиеся в прошлом году, внешне уже практически не отличаются от своей мамы, привезенной в Сибирь из Таджикистана.

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