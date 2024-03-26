В Саяно-Шушенском заповеднике показали видео с играми молодых снежных барсов

Ирбис или снежный барс (он же — снежный леопард) — один из трех, наряду с рысью и манулом, представителей семейства кошек в Саяно-Шушенском заповеднике. Все три вида, хотя и отличаются по численности, считаются уязвимыми. В Саяно-Шушенском заповеднике насчитывают 11 снежных барсов.