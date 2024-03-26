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В Саяно-Шушенском заповеднике показали видео с играми молодых снежных барсов

Несколько юных ирбисов снова попали в объектив одной из фотоловушек заповедника «Саяно-Шушенский» на юге Красноярского края.

Снежные барсы резвятся рядом с деревом, демонстрируя едва ли не акробатические трюки и явно дружеские, даже родственные отношения — это естественно, поскольку все трое, судя по всему, котята одного помета.

«Спешим поделиться любопытными кадрами из мира заповедной природы и подсмотреть за жизнью молодых снежных барсов, которые играючи запрыгивают на спину друг друга», — так описали опубликованную видеозапись в научном отделе охраняемой территории.

Ранее, в начале месяца, сотрудники заповедника разместили другие кадры — рысь с детенышами.

Справка «РГ»

Ирбис или снежный барс (он же — снежный леопард) — один из трех, наряду с рысью и манулом, представителей семейства кошек в Саяно-Шушенском заповеднике. Все три вида, хотя и отличаются по численности, считаются уязвимыми. В Саяно-Шушенском заповеднике насчитывают 11 снежных барсов.