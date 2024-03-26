В Саяно-Шушенском заповеднике показали видео с играми молодых снежных барсов

Снежные барсы резвятся рядом с деревом, демонстрируя едва ли не акробатические трюки и явно дружеские, даже родственные отношения — это естественно, поскольку все трое, судя по всему, котята одного помета.
«Спешим поделиться любопытными кадрами из мира заповедной природы и подсмотреть за жизнью молодых снежных барсов, которые играючи запрыгивают на спину друг друга», — так описали опубликованную видеозапись в научном отделе охраняемой территории.
Ранее, в начале месяца, сотрудники заповедника разместили другие кадры — рысь с детенышами.
Справка «РГ»
Ирбис или снежный барс (он же — снежный леопард) — один из трех, наряду с рысью и манулом, представителей семейства кошек в Саяно-Шушенском заповеднике. Все три вида, хотя и отличаются по численности, считаются уязвимыми. В Саяно-Шушенском заповеднике насчитывают 11 снежных барсов.