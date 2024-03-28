В России заявили о влиянии изменения климата на миграцию людей после ледникового периода

«Природно-климатические особенности территории оказывали влияние не только на способы хозяйствования, но и на миграцию древних людей. Так, в послеледниковом периоде в начале потепления Алтайский регион был залит водой и заболочен. По этой причине здесь сложно найти человеческие стоянки эпохи мезолита. Воды смещались, увлекая за собой песок, гравий, галечник и так далее. Территория, покрытая ими, становилась малопригодной для обитания диких животных, на которых охотился человек. Часть четвертичных животных вымерла, не сумев приспособиться к новым условиям, другие мигрировали. Для того чтобы выжить, человеку тоже приходилось перемещаться», — говорится в сообщении.