В России заявили о влиянии изменения климата на миграцию людей после ледникового периода

«Природно-климатические особенности территории оказывали влияние не только на способы хозяйствования, но и на миграцию древних людей. Так, в послеледниковом периоде в начале потепления Алтайский регион был залит водой и заболочен. По этой причине здесь сложно найти человеческие стоянки эпохи мезолита. Воды смещались, увлекая за собой песок, гравий, галечник и так далее. Территория, покрытая ими, становилась малопригодной для обитания диких животных, на которых охотился человек. Часть четвертичных животных вымерла, не сумев приспособиться к новым условиям, другие мигрировали. Для того чтобы выжить, человеку тоже приходилось перемещаться», — говорится в сообщении.
Более 150 ученых из разных стран секвенировали 317 геномов людей, живших в периоды мезолита и неолита на территории северной и западной Евразии. Результаты опубликовали в журнале Nature.
Анализ образцов, предоставленных учеными из разных стран, выявил «великий разрыв» — границу генома, простиравшуюся от Черного моря до Балтийского. Охотники-собиратели эпохи мезолита к востоку и западу от этой зоны имели большие генетические отличия. Социальное и экономическое развитие тоже сильно различалось. В то время как на западе происходил переход от собирательства, охоты и рыболовства к скотоводству и растениеводству, на востоке сохранялся прежний культурно-хозяйственный уклад.
«Переход от присваивающего к производящему типу хозяйства в восточной части Евразии тоже имел несколько запаздывающий характер, причем его особенностью было то, что долгое время сохранялся смешанный характер культурно-хозяйственного уклада. Осваивая новые инструменты, переходя к скотоводству и выращиванию растений, люди не отказывались от того, чем пользовались охотники-собиратели. Например, у них уже была керамика, но сохранялись изделия с лезвиями из камня», — приводятся в сообщении слова доцента кафедры антропологии и этнологии ФИПН, заведующей Кабинетом антропологии имени Н. С. Розова Марины Рыкун.
По ее словам, отчасти этот феномен обусловлен территориальными и климатическими особенностями региона, например, не всегда рядом есть месторождение и руда, которую можно выплавить. При этом случаи, когда древние народности практиковали смешанную экономику, были не единичными. Люди приспосабливались к условиям, используя различные стратегии существования в разных средах. Такая гибкость помогала им в короткие сроки осваивать новые территории и адаптироваться к разным климатическим условиям.