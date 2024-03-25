В России затмение Луны 25 марта будет доступно для наблюдений на Чукотке

«Полутеневое лунное затмение 25 марта 2024 года фактически не будет видно с территории России. В момент наибольшей полутеневой фазы, в 10:13 мск, Луна успеет взойти только на Чукотском полуострове, [с этой территории] можно будет увидеть потемнение южного края диска Луны», — уточнили астрономы, добавив, что этот эффект при ясной погоде будет заметен невооруженным глазом. В Москве Луна будет находиться под горизонтом.