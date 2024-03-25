В России затмение Луны 25 марта будет доступно для наблюдений на Чукотке

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Полутеневое затмение Луны будет практически недоступно для наблюдений из России. Максимальную фазу, во время которой южный край лунного диска потемнеет, можно увидеть на Чукотском полуострове, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Затмение продлится с 7:53 до 12:32 мск. Луна в это время будет находиться в созвездии Девы. Она пройдет через внешнюю область земной тени, которая называется полутенью.
«Полутеневое лунное затмение 25 марта 2024 года фактически не будет видно с территории России. В момент наибольшей полутеневой фазы, в 10:13 мск, Луна успеет взойти только на Чукотском полуострове, [с этой территории] можно будет увидеть потемнение южного края диска Луны», — уточнили астрономы, добавив, что этот эффект при ясной погоде будет заметен невооруженным глазом. В Москве Луна будет находиться под горизонтом.
Максимальная фаза затмения, ожидаемая в 10:13 мск, составит 0,956 — почти весь видимый диаметр Луны погрузится в северную часть полутени Земли. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 39 минут. Явление доступно для наблюдений из любого места, где Луна будет видна на небе. Жители всех этих регионов, независимо от точки на карте, увидят одну и ту же картину затененного спутника.
«[К регионам, где будут доступны максимальная и частные фазы лунного затмения, относятся] большая часть Европы, Северо-Восточная Азия, большая часть Австралии и Африки, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Арктика и Антарктида», — также уточнили в планетарии.