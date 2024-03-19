В России выявили, что фауна Сибири становится более южной из-за изменений климата

«Главными причинами изменений прямо или косвенно являются глобальное изменение климата и антропогенные факторы: зарегулирование водных систем в результате гидростроительства, перенос видов рыб из природного ареала в другие водоемы посредством намеренной интродукции или случайного вселения. Все это влечет за собой широкий круг последствий: снижение качества водной среды, изменения биоразнообразия, проникновение чужеродных видов, изменение структуры как внутри популяции, так и в целом фауны, в том числе угнетение рыбных ресурсов и некоторых ценных видов рыб», — сказано в сообщении.
Оценив влияние изменения климата на биоразнообразие растений-интродуцентов, ученые выявили тенденцию установления более теплой погоды в холодный период года, увеличение продолжительности безморозного и вегетационного периодов за счет более раннего наступления фенологической весны, что способствует увеличению биоразнообразия многолетников за счет появившейся возможности выращивания инорайонных растений из различных флористических областей земного шара, которые ранее считались непригодными для культивирования в регионе, а также поздноцветущих многолетников.
Влияние человека
По словам руководителя проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасии Симаковой, влияние человека сказывается на представителях наземной фауны. Так, например, значительно сократилось распространение и численность краснощекого суслика. Расширяется ареал лесостепного сурка, который все чаще встречается на северной периферии ареала. По мнению ученых, это обусловлено не ростом численности, а вытеснением вида с территорий из-за антропогенного прессинга.
«Комплексный анализ многолетних данных насекомых приполярных и центрально-палеарктических районов, в том числе роющих ос, показывает отчетливые изменения фаунистического комплекса в сторону преобладания южного компонента на видовом уровне. Однако некоторые виды встречаются на территории с неблагоприятными биоклиматическими факторами, что говорит о высокой экологической пластичности насекомых», — приводятся слова Симаковой.
За последние 20 лет коллекционные фонды декоративных травянистых многолетников открытого грунта СибБС ТГУ возросли с 560 до 2000 видов и сортов. В связи с угрозой инвазии чужеродных агрессивных видов в условиях изменяющегося климата следует осуществлять мониторинг коллекционных фондов. Тренд к замещению северных видов южными, по мнению биологов ТГУ, будет сохраняться. Однако, при всех изменениях внутри видов и популяций в целом экосистема демонстрирует стабильность и будет сохранять устойчивость, при условии, что человек не усилит свое давление на окружающую среду. В 2024 году ученые планируют разработать стратегии сохранения и использования биоразнообразия в экосистемах Северной Евразии.