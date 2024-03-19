В России выявили, что фауна Сибири становится более южной из-за изменений климата

За последние 20 лет коллекционные фонды декоративных травянистых многолетников открытого грунта СибБС ТГУ возросли с 560 до 2000 видов и сортов. В связи с угрозой инвазии чужеродных агрессивных видов в условиях изменяющегося климата следует осуществлять мониторинг коллекционных фондов. Тренд к замещению северных видов южными, по мнению биологов ТГУ, будет сохраняться. Однако, при всех изменениях внутри видов и популяций в целом экосистема демонстрирует стабильность и будет сохранять устойчивость, при условии, что человек не усилит свое давление на окружающую среду. В 2024 году ученые планируют разработать стратегии сохранения и использования биоразнообразия в экосистемах Северной Евразии.