В России вывели новый сорт сирени в честь академика Курчатова

«[Московские селекционеры] вывели новый сорт сирени — “Академик Курчатов”. Мы можем [с 2024 года] ее покупать и по всей нашей великой стране сажать», — сказала она на церемонии возложения цветов к месту захоронения урны с прахом академика Игоря Курчатова у Кремлевской стены, которая проходит в отмечаемую в пятницу 121-ю годовщину со дня рождения ученого.

Работа над новым сортом заняла два года, уточнила представитель Курчатовского института корреспонденту ТАСС.

«Там особенный цветок, особенные листочки, количество сиреневых соцветий», — отметила она, добавив, что два куста сирени «Академик Курчатов» были высажены возле дома-музея ученого на территории научного центра.

Об ученом

Игорь Курчатов (1903−1960) — советский ученый, выступивший организатором и научным руководителем советского атомного проекта, а также инициатором развития способов применения ядерной энергии в мирных целях. Под его научным руководством разработан первый в Евразии ядерный реактор Ф-1, создана и испытана первая советская атомная бомба, запущена первая в мире атомная электростанция, разработаны первые отечественные атомные подводная лодка и ледокол, построен ряд уникальных научных установок. Курчатов стал основателем Лаборатории № 2 (после ряда преобразований носит название НИЦ «Курчатовский институт»).

Имя академика — трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинских и Ленинской премий СССР и ряда других наград — увековечено в названиях улиц и площадей 30 городов бывшего Советского Союза, а также российского города, научного центра, научно-исследовательского корабля, гимназии, аэропорта, атомной электростанции. Помимо этого, в честь Курчатова названы кратер на Луне и золотая медаль РАН.