В России встречают Старый Новый год

Два «новых года» в России возникло после календарной реформы большевиков. До 1918 года в России именно эти дни значились как 31 декабря и 1 января, и страна праздновала новолетие.

Это было связано с тем, что в России тогда действовал юлианский календарь, введенный древнеримским правителем Юлием Цезарем с 1 января 45 года до н.э. Он на две недели «отставал» от григорианского календаря, который появился после реформы 1582 года. Папы Римского Григория XIII, скорректировавшего возраставшую разницу между астрономическим и календарным годом. Именно по этому календарю к началу XX века жила Европа.

С приходом к власти большевиков в России также был утвержден так называемый новый стиль, при этом Русская православная церковь сохранила верность юлианскому календарю.