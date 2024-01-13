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13 января, источник: Российская газета

В России встречают Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января в России традиционно отмечают Старый Новый год.

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Источник: РИА "Новости"

Два «новых года» в России возникло после календарной реформы большевиков. До 1918 года в России именно эти дни значились как 31 декабря и 1 января, и страна праздновала новолетие.

Это было связано с тем, что в России тогда действовал юлианский календарь, введенный древнеримским правителем Юлием Цезарем с 1 января 45 года до н.э. Он на две недели «отставал» от григорианского календаря, который появился после реформы 1582 года. Папы Римского Григория XIII, скорректировавшего возраставшую разницу между астрономическим и календарным годом. Именно по этому календарю к началу XX века жила Европа.

С приходом к власти большевиков в России также был утвержден так называемый новый стиль, при этом Русская православная церковь сохранила верность юлианскому календарю.

Поскольку в России было два календаря — церковный и светский, то возникло и два новых года. Старый Новый год за 20 век вписался в наши традиции, вошел в искусство, в литературу, в культуру, в шутки и анекдоты, а сейчас подводит негласный итог череде новогодних и рождественских каникул, долгих январских выходных, к которым мы привыкли и которые «обжили» за несколько последних десятилетий.

Церковь же 14 января (1 января по старому стилю) отмечает праздник Обрезания Господня и день святителя Василия Великого, проповедника и богослова IV века.

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