В России впервые запустили сервис умной диагностики здоровья по видеоселфи

«Мы гордимся, что первыми на российском медицинском рынке запустили такой инновационный цифровой продукт, как анализ состояния здоровья пациента по технологии фотоплетизмографии, то есть по видеоизображению лица. Подобные инструменты уже есть во многих странах мира. В отличие от умных камер здоровья, где необходимо посылать врачам свои фотографии или видео, пользователи EMC-Connect проводят диагностику благодаря камере телефона и сохраняют необходимые данные в приложении. Кроме того, для этого им не нужны дополнительные устройства, что позволяет кратно расширить аудиторию сервиса», — рассказал «Газете.Ru» директор по цифровой трансформации ЕМС Егор Сафрыгин.