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В России впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы

ТАСС, 30 мая. Приморские ученые впервые обнаружили в России гнездо желтобрюхой синицы. Для территории РФ эта находка считается уникальной, сообщили журналистам в национальном парке «Земля леопарда».

Источник: Unsplash

«Ученые впервые обнаружили в России гнездо желтобрюхой синицы. Полевой этап мониторинга занял девять дней, в течение которых исследователи прошли около 60 км учетных маршрутов», — рассказали в нацпарке.

По информации парка, уникальную находку совершили ученые Тихоокеанского института географии Юрий Глущенко и Дмитрий Коробов, а также старший научный сотрудник «Земли леопарда» Дмитрий Беляев. Экспедиция по мониторингу орнитофауны проходила в бассейне реки Абрикосовка охранной зоны «Земли леопарда».

«Сам факт гнездования желтобрюхой синицы на территории России уже установлен, однако это первый случай, когда гнездо удалось найти и официально зафиксировать. Ядро же популяции вида расположено в южном и юго-восточном Китае. Интересно, что птицы данного вида строят гнезда в норах, в то время как другие синицы Дальнего Востока предпочитают дупла», — рассказали в нацпарке.

Желтобрюхая синица — это вид птиц из семейства синицевых, обитающий в Китае. Эта птица имеет очень короткие хвост и клюв, желтые грудь и брюшко, два ряда белых пятен на крыльях.