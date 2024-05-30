В России впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы

«Сам факт гнездования желтобрюхой синицы на территории России уже установлен, однако это первый случай, когда гнездо удалось найти и официально зафиксировать. Ядро же популяции вида расположено в южном и юго-восточном Китае. Интересно, что птицы данного вида строят гнезда в норах, в то время как другие синицы Дальнего Востока предпочитают дупла», — рассказали в нацпарке.