В России впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы

«Ученые впервые обнаружили в России гнездо желтобрюхой синицы. Полевой этап мониторинга занял девять дней, в течение которых исследователи прошли около 60 км учетных маршрутов», — рассказали в нацпарке.
По информации парка, уникальную находку совершили ученые Тихоокеанского института географии Юрий Глущенко и Дмитрий Коробов, а также старший научный сотрудник «Земли леопарда» Дмитрий Беляев. Экспедиция по мониторингу орнитофауны проходила в бассейне реки Абрикосовка охранной зоны «Земли леопарда».
«Сам факт гнездования желтобрюхой синицы на территории России уже установлен, однако это первый случай, когда гнездо удалось найти и официально зафиксировать. Ядро же популяции вида расположено в южном и юго-восточном Китае. Интересно, что птицы данного вида строят гнезда в норах, в то время как другие синицы Дальнего Востока предпочитают дупла», — рассказали в нацпарке.
Желтобрюхая синица — это вид птиц из семейства синицевых, обитающий в Китае. Эта птица имеет очень короткие хвост и клюв, желтые грудь и брюшко, два ряда белых пятен на крыльях.