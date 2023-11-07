В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру

Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы, для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины — технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже.

Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.

В 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в России культурный сорт мискантуса «сорановский». Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, сообщили в ИЦиГ.

В 2020 году при участии индустриального партнера была засеяна пробная плантация и запущена опытная производственная линия по выработке целлюлозы в Московской области.

Как рассказали в ИЦиГ СО РАН, в настоящее время индустриальным партнером Института из целлюлозы, получаемой при переработке мискантуса, запущено производство биоразлагаемой посуды. Отрабатываются технологии производства биоразлагемых упаковочных материалов, целлюлозного волокна для текстильной промышленности, а также переработки целлюлозного волокна в углеродное, которое широко востребовано в современных композитных материалах.

«Институт цитологии и генетики продолжает развивать технологии выращивания этой культуры. По мере того, как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта “сорановский” большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки», — рассказал заместитель директора ИЦиГ СО РАН по инновационной деятельности Петр Куценогий.

Таким образом, по словам специалистов ИЦиГ СО РАН, можно говорить о внедрении в сельское хозяйство России новой культуры — мискантуса сорта «сорановский» и формировании сети предприятий по производству из него целлюлозы.