В России улучшили титановый сплав для протезов

Инженер-исследователь кафедры теормообработки и физики металлов УрФУ Галымжан Муканов отметил, что проблема существующих титановых сплавов для создания костных имплантатов состоит в том, что они содержат значительное количество химических элементов, которые снижают биосовместимость вещества с организмом человека, например алюминий и ванадий. Это может привести к побочным эффектам — аллергическим, токсическим, мутагенным и другим реакциям. «Помимо этого, многие сплавы имеют чрезвычайно высокую жесткость относительно жесткости кости: дело в том, что материал, из которого изготавливается имплантат, должен обладать максимально схожими с костью механическими свойствами — прочностью, пластичностью, упругостью. Если материал будет слишком жестким, то на границе кости и имплантата может произойти атрофия и деградация костной ткани, из-за этого в кости может появиться трещина и разрушение», — поясняет Муканов.