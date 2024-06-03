В России улучшили титановый сплав для протезов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Титановый сплав, который используют для создания костных имплантатов, сделали менее жестким — показатель снизился в 1,5 раза. Усовершенствованный материал не содержит вредных элементов, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УрФУ).
«Ученым УрФУ с коллегами из Москвы удалось модернизировать титановый сплав, который используют для создания костных имплантатов. После ряда специальных обработок жесткость материала снизилась в 1,5 раза по сравнению с другим широко используемым в медицине титановым сплавом. Кроме того, данный сплав не содержит вредных элементов, которые могли бы ограничить биосовместимость вещества с организмом. Исследователи отмечают, что улучшенный титановый сплав будет полезен в травматологии и ортопедии, например при переломе стопы, бедренной кости», — сказали в вузе.
Инженер-исследователь кафедры теормообработки и физики металлов УрФУ Галымжан Муканов отметил, что проблема существующих титановых сплавов для создания костных имплантатов состоит в том, что они содержат значительное количество химических элементов, которые снижают биосовместимость вещества с организмом человека, например алюминий и ванадий. Это может привести к побочным эффектам — аллергическим, токсическим, мутагенным и другим реакциям. «Помимо этого, многие сплавы имеют чрезвычайно высокую жесткость относительно жесткости кости: дело в том, что материал, из которого изготавливается имплантат, должен обладать максимально схожими с костью механическими свойствами — прочностью, пластичностью, упругостью. Если материал будет слишком жестким, то на границе кости и имплантата может произойти атрофия и деградация костной ткани, из-за этого в кости может появиться трещина и разрушение», — поясняет Муканов.
В качестве образца для исследования ученые использовали титановый сплав Ti-39Nb-7Zr. При помощи метода ротационной ковки специалисты обработали сплав при температуре 450 С°. Это позволило изменить его структуру — микрочастицы (зерна) вещества уменьшились примерно в 5−7 раз — с 2,5 тыс. — 3,5 тыс. нанометров до 500 нанометров. Таким образом вещество стало прочнее и эластичнее. Сочетание этих свойств приблизило полученный сплав к широко используемому в медицине сплаву Ti-6Al-4V, однако, помимо этого, новый сплав менее токсичный.
В исследовании принимали участие ученые Уральского федерального университета и специалисты Института металлургии и материаловедения РАН им. А. А. Байкова. Исследование выполнено при поддержке программы «Приоритет-2030».