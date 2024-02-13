В России создали универсальный сорбент для очистки крови

По сравнению с импортными сорбентами разработка ученых эффективнее очищает кровь и доступнее по стоимости, уточнили в институте. Разработка, способная заместить на российском рынке зарубежные материалы, будет востребована не только для очистки крови, но и создания раневых и ожоговых покрытий, а также создания хроматографических систем для экстракции белков из сложных смесей. Результаты работы опубликованы в журнале Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects.