В России создали универсальный сорбент для очистки крови

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ученые Института химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН (входит в НИЦ «Курчатовский институт») разработали сорбент, способный очищать кровь от вирусов, бактерий и токсинов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Курчатовского института.
Авторы создали синтетические комплексы, повторяющие качества природных алюмосиликатов. Их использование в медицине ограничено в связи с тем, что помимо полезного свойства поглощать вирусы и бактерии из крови, они обладают недостатком — содержат потенциально опасные для человеческого организма примеси. Ученые синтезировали гемосорбенты, близкие по структуре к природным минералам.
«Искусственный сорбент обладает заданным комплексом свойств — определенными фазовым и химическим составом, пористо-текстурными характеристиками, размерами частиц и морфологией. Исследователи установили, что синтетические монтмориллониты не токсичны и не разрушают клетки крови, а значит, могут применяться в медицине», — уточнили в научном центре.
Исследователи нашли способ регулировать поглощающую способность материалов с помощью замещения в них магния алюминием, уточнила заведующая лабораторией химии силикатных сорбентов ИХС РАН Ольга Голубева, чьи слова приводит пресс-служба института. Авторы протестировали эффективность разработки по отношению к белковым молекулам — окситоцину, альбумину и иммуноглобулину, которые выступили в качестве моделей вирусов и токсичных веществ.
«Эксперимент показал, что новый синтетический монтмориллонит может поглощать в два-четыре раза выше токсинов, чем природные сорбенты. Кроме того, материал полностью безопасен для организма», — пояснили в пресс-службе Курчатовского института.
По сравнению с импортными сорбентами разработка ученых эффективнее очищает кровь и доступнее по стоимости, уточнили в институте. Разработка, способная заместить на российском рынке зарубежные материалы, будет востребована не только для очистки крови, но и создания раневых и ожоговых покрытий, а также создания хроматографических систем для экстракции белков из сложных смесей. Результаты работы опубликованы в журнале Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects.