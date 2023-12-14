В России создали топливо из пакетов

Специалисты пояснили, что при сортировке мусора остается большое количество неперерабатываемого пластика — преимущественно пакетов-маек и смешанных видов пластика. «Сейчас это все сжигается, в лучшем случае — отправляется на цементные заводы для замещения природного газа. И в целях нацпроекта “Экология”, и в региональных нормативах прописано, что такой пластик должен извлекаться из потока захораниваемых отходов. Но глобального решения, что с ним делать, пока ни у кого нет», — отметили они.

Образец моторного топлива был получен из подвергшихся переработке полиэтиленовых пакетов. Сначала пластиковые отходы подвергли пиролизу при температуре до 600 градусов и получили смесь углеводородов, которая содержит большое количество загрязнений и ароматических соединений. Затем смесь разделили на компоненты, после чего подвергли обработке по технологии, разработанной специалистами из Ярославля и НГУ.

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«Первые эксперименты мы предложили начать с распространенных и известных систем: никель-молибденовых катализаторов на алюмооксидном носителе. На них удалось получить первые положительные результаты. В будущем мы планируем подобрать параметры, позволяющие получить качественное синтетическое топливо, и оптимизировать технологию», — рассказала младший научный сотрудник НГУ Екатерина Воробьева.

В результате ученым удалось получить прозрачную жидкость с привычным нерезким запахом моторного топлива и почти нулевым содержанием серы, которая подходит для применения в двигателях внутреннего сгорания. В будущем они планируют модифицировать установку, в которой смесь подвергалась каталитическим процессам, чтобы ее непрерывный режим работы вырос более чем до 1000 часов, а производительность — до способности перерабатывать килограммы сырья в час вместо граммов.