В России создали слабозаметную для иммунитета генную терапию от болезни сетчатки

«Проведенные нами опыты показали, что созданная нами генная терапия, нацеленная на борьбу с четвертой формой амавроза Лебера, успешно проникает в клетки сетчатки и заставляет их вырабатывать белок AIPL1. Что интересно, при этом она вызывает значительно меньший отклик со стороны врожденного иммунитета, чем генная терапия на базе оригинальной версии гена, кодирующего белок AIPL1», — говорится в исследовании.

Такая генная терапия была разработана группой российских молекулярных биологов под руководством Александра Карабельского, руководителя направления «Генная терапия» научного центра трансляционной медицины Университета «Сириус». Она представляет собой модифицированную версию аденоассоциированного вируса AAV9, который широко используется при разработке генной терапии.

В этом случае вирус используется для доставки в клетки сетчатки модифицированной формы человеческого гена AIPL1. Этот участок ДНК повреждается у носителей одной из форм амавроза Лебера, в результате чего светочувствительные клетки их сетчатки начинают массово гибнуть в первые месяцы жизни носителя мутантной версии AIPL1. В результате этого треть пациентов теряет зрение, а у остальных оно крайне ослабляется.

Исследователи разработали генную терапию, которая позволяет ввести в выжившие клетки сетчатки модифицированную версию гена AIPL1. В его структуру ученые внесли небольшие изменения, которые заставляют клетку активнее вырабатывать молекулы белка. Работу данной генной терапии исследователи проверили на культурах клеток пигментного эпителия сетчатки, а также сравнили ее эффективность и иммуногенность с терапией на базе оригинальной формы гена AIPL1.