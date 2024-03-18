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В России создали систему беспроводного заряда роботов под водой

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали систему, которая позволяет передавать энергию в беспроводном режиме под водой. Ее можно будет применять для роботов, которые используются при геологоразведке, мониторинге водных объектов и изучении рельефа пресных и соленых водоемов и других. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПб ФИЦ РАН.
Источник: AP 2023

«Мы разработали прототип системы беспроводной передачи энергии для автономных робототехнических систем различного назначения. В частности, речь идет о подводных роботах, для которых подобное решение для заряда аккумуляторов позволяет повысить уровень автоматизации и безопасности данного процесса. Более того, наша система является двунаправленной, то есть дает возможность заряжать роботов на зарядной станции, а также позволяет реализовать обмен энергетическими ресурсами непосредственно между роботами группы», — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Константин Крестовников.

Система состоит из передающей и приемной частей. Беспроводная передача энергии осуществляется с помощью метода электромагнитной индукции, то есть посредством переменного магнитного поля. Кроме того, разработка имеет модуль контроля передачи энергии, который, исходя из специфики конкретного робота, может быть интегрирован в его систему управления.

Благодаря используемым принципам в данной системе не требуется обеспечивать высокоточное позиционирование или плотный контакт между роботом и зарядной станцией, как в случае с существующими аналогами. Приемнику и передатчику, в одном из разработанных прототипов, достаточно находиться на расстоянии менее 6−7 см друг от друга. Эффективность передачи энергии измеренная на прототипе системы с выходной мощностью 400 Вт составляет около 85%.

«Сегодня наша двунаправленная система беспроводной передачи энергии не имеет аналогов в России. Исходя из потребностей индустриальных партнеров ее конструкция и программное обеспечение может быть адаптировано под разные типы роботов для выполнения соответствующих задач. Например, ее можно реализовать в виде подводной автоматизированной зарядной станции для группы роботов, вместо того, чтобы каждого поднимать на поверхность и менять батареи вручную», — пояснил Крестовников.