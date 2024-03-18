В России создали систему беспроводного заряда роботов под водой

«Мы разработали прототип системы беспроводной передачи энергии для автономных робототехнических систем различного назначения. В частности, речь идет о подводных роботах, для которых подобное решение для заряда аккумуляторов позволяет повысить уровень автоматизации и безопасности данного процесса. Более того, наша система является двунаправленной, то есть дает возможность заряжать роботов на зарядной станции, а также позволяет реализовать обмен энергетическими ресурсами непосредственно между роботами группы», — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Константин Крестовников.
Благодаря используемым принципам в данной системе не требуется обеспечивать высокоточное позиционирование или плотный контакт между роботом и зарядной станцией, как в случае с существующими аналогами. Приемнику и передатчику, в одном из разработанных прототипов, достаточно находиться на расстоянии менее 6−7 см друг от друга. Эффективность передачи энергии измеренная на прототипе системы с выходной мощностью 400 Вт составляет около 85%.
«Сегодня наша двунаправленная система беспроводной передачи энергии не имеет аналогов в России. Исходя из потребностей индустриальных партнеров ее конструкция и программное обеспечение может быть адаптировано под разные типы роботов для выполнения соответствующих задач. Например, ее можно реализовать в виде подводной автоматизированной зарядной станции для группы роботов, вместо того, чтобы каждого поднимать на поверхность и менять батареи вручную», — пояснил Крестовников.