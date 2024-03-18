В России создали систему беспроводного заряда роботов под водой

«Сегодня наша двунаправленная система беспроводной передачи энергии не имеет аналогов в России. Исходя из потребностей индустриальных партнеров ее конструкция и программное обеспечение может быть адаптировано под разные типы роботов для выполнения соответствующих задач. Например, ее можно реализовать в виде подводной автоматизированной зарядной станции для группы роботов, вместо того, чтобы каждого поднимать на поверхность и менять батареи вручную», — пояснил Крестовников.