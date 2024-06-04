В России создали растительную мазь для заживления трофических ран

Это уже не первое открытие ученых ВолгГМУ, которое поможет, в том числе участникам специальной военной операции, восстановить свое здоровье. Ранее при вузе был открыт Центр экзопротезов, разработаны специальные губки для быстрого заживления ран и биоразлагаемые перевязочные средства, гель для восстановления костей, а также жидкий бронежилет для бойцов. Проекты волгоградских ученых поддерживаются, в том числе государственными грантами.