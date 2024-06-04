В России создали растительную мазь для заживления трофических ран

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Ученые Волгоградского медицинского университета Минздрава России (ВолгГМУ) создали и запатентуют в 2024 году новую мазевую композицию на растительных компонентах для стимуляции заживления ран полости рта и наружных длительно незаживающих трофических ран. Препарат станет эффективным для лечения боевых ранений, сообщил ТАСС завкафедрой медицины катастроф ВолгГМУ, доктор медицинских наук Сергей Поройский.
«В состав новой фармацевтической композиции добавлены растительные компоненты, восстанавливающие функцию сосудов, улучшающую локальное кровообращение, уменьшающие воспалительную реакцию в области раны. В 2024 году будем патентовать. Это мазевая композиция для стимуляции заживления ран полости рта и наружных длительно незаживающих ран — это минно-взрывные и огнестрельные ранения участников СВО, трофические раны при сахарном диабете, раны возрастных людей», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что созданная мазь стимулирует заживление раны. В основе лежит влияние на механизм дисфункции эндотелия — однослойного пласта плоских клеток, выстилающего внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Именно этот фактор зачастую и является причиной снижения активности заживления ран.
По данным ученого, волгоградские исследователи ранее уже подтвердили эффективность другого стимулятора заживления ран. Сейчас такая мазь активно используется в стоматологии для лечения полости рта, в том числе у людей, лишенных мягких оболочек. Новая разработка усовершенствована и позволит значительно расширить сферу применения препарата.
Это уже не первое открытие ученых ВолгГМУ, которое поможет, в том числе участникам специальной военной операции, восстановить свое здоровье. Ранее при вузе был открыт Центр экзопротезов, разработаны специальные губки для быстрого заживления ран и биоразлагаемые перевязочные средства, гель для восстановления костей, а также жидкий бронежилет для бойцов. Проекты волгоградских ученых поддерживаются, в том числе государственными грантами.