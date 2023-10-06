В России создали приложение для учета лекарств в домашней аптечке

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Студенты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали мобильное приложение и специальные контейнеры, которые помогают контролировать содержимое домашней аптечки и предотвращать отравления просроченными препаратами, сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«В мобильном приложении хранится вся необходимая информация о лекарстве: срок годности, показания к применению, возможные аллергии и многое другое. В планах — реализация функции быстрого поиска лекарств через виртуальные органайзеры в приложении. Таким образом, [разработка] не только защитит от приема просроченных лекарств, но и систематизирует их хранение», — привела пресс-служба организации слова лидера проекта Софьи Рудеевой.

Пользователь сканирует штрих-код с упаковки лекарства в специальное приложение, помещает его в органайзер, после чего система автоматически следит за сроком годности препаратов. Приложение позволяет создавать разные типы аптечек: детскую, спортивную, ветеринарную и другие. В отличие от простых органайзеров для препаратов, разработка аккумулирует всю информацию о них в одном приложении.

Сейчас авторы работают над интеграцией в приложение дневника самочувствия. «Виртуальный помощник (чат-бот) будет общаться с пользователем, заполнять за него формуляры и вести карту здоровья», — уточнили в Платформе НТИ.