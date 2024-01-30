В России создали пилотный образец терминала космической лазерной связи

Как отмечают разработчики устройства, созданный ими терминал космической лазерной связи потребляет порядка 15 ватт энергии и при этом он способен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с на расстояниях порядка 1,5 тыс. км. Корпус и некоторые другие детали системы были изготовлены при помощи систем трехмерной печати и ЧПУ-станков, при этом все компоненты системы можно уместить в небольшой коробке, которую потенциально можно установить в том числе и на борт микроспутников.