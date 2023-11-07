В России создали отечественный состав для радиационного мониторинга

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Екатерина Замахина/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии (НИЦ «Курчатовский институт» — ВНИИРАЭ, Обнинск) разработали замену импортным химическим составам для контроля содержания радиоактивных изотопов в окружающей среде, в том числе на территориях российских атомных электростанций. Новое решение может сократить затраты на проведение радиационного мониторинга, сообщил ТАСС главный научный сотрудник института Сергей Лукашенко.

Метод жидкосцинтилляционной спектрометрии применяется для радиационного мониторинга на АЭС и других атомных объектах. Чтобы обнаружить такие изотопы, как тритий и углерод-14, специалисты добавляют в водные растворы специальные смеси реактивов (жидкосцинтилляционные коктейли), которые «реагируют» на радиоактивные элементы свечением. Авторы работы создали химический состав, который поможет заменить импортные решения на российском рынке.

«До последнего времени все предприятия РФ атомного профиля использовали коктейли импортного производства, однако в настоящее время в связи с введенными санкциями их поставка невозможна. С такой проблемой столкнулись и мы с коллегами, так как НИЦ “Курчатовский институт” — ВНИИРАЭ ведет активные работы по исследованию трития в окружающей среде. В результате был разработан отечественный коктейль, который хорошо подходит для определения трития и в перспективе углерода-14», — сказал Лукашенко ТАСС.

Руководитель научной работы отметил, что смесь создана из реактивов, производимых в России. При этом характеристики полученного коктейля сопоставимы с импортными аналогами.

«Разработанный коктейль позволяет определять тритий в водных образцах до концентрации 7 беккерелей на литр (Бк/л), что в тысячу раз меньше, чем предельно допустимая концентрация этого изотопа в питьевой воде (7 600 Бк/л). То есть негативные тенденции в изменении радиационной обстановки с помощью изобретенного коктейля можно выявить гораздо раньше, чем когда они приведут к действительно неблагоприятным последствиям», — добавил он.

По словам исследователя, себестоимость изготовления 1 л российского состава более чем в 10 раз ниже рыночной стоимости зарубежного аналога, что может в будущем повлиять на сокращение расходов на радиационный мониторинг территорий АЭС.

Коллектив изобретателей

Главный научный сотрудник ВНИИРАЭ также отметил, что коллектив изобретателей составляют молодые ученые, среди которых — магистрант Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Андрей Михайлов.

«Сейчас молодые инноваторы работают над созданием специальной рецептуры для определения углерода-14 и абсолютно уверены в успехе», — заключил Лукашенко.

Авторы начали оформление патента на разработку.