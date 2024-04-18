В России создали облачное хранилище для защиты данных, не требующее подключения к серверу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты российской компании Datananny (участник рынка Национальной технологической инициативы SafeNet («Сейфнет»), разработали децентрализованное облачное хранилище данных, позволяющее хранить их фрагменты на разных устройствах для защиты от утечек. В отличие от технологий распределенных реестров (блокчейна), решение не требует использования серверов и постоянного расширения объемов хранилища, сообщил ТАСС генеральный директор Datananny Иван Линдберг.
«Каждый компьютер в офисе не заполнен информацией на 100%, поэтому мы сделали ПО, которое с каждого офисного компьютера “забирает” свободную память. В результате освобождается много места, из которого и формируется новое облако. При этом данные находятся во внутреннем контуре компании, что безопаснее. У этой разработки нет аналогов», — сказал Линдберг.
Хранилище подходит для фото- и видеоконтента и документов, которые нельзя хранить вне контура корпоративной сети. В случае, если злоумышленники получат доступ к одному из компьютеров, они не смогут восстановиться файл целиком, а увидят только не несущие смысла фрагменты, на которые он разделяется с помощью криптографических алгоритмов. Полный доступ получают только пользователи, у которых есть специальный пароль, уточнил эксперт.
Классические технологии распределенных реестров предполагают создание цепочек последовательно сохраненных копий файла на множестве устройств без возможности их изменения. Однако поддержание работы таких систем требует постоянного расширения объемов памяти за счет установки новых серверов. Новое ПО требует «в десятки раз меньше» памяти на разных компьютерах в сети и позволяет отказаться от серверов, уточнил он.
«Сервер имеет свойство ломаться, перезагружаться, сторонние сервисы иногда теряют данные или бэкапы. Даже если это плановая перезагрузка, бизнес-процессы останавливаются. При этом распределенная система хранения данных устойчива [к сбоям при падении] до 80% сети», — объяснил разработчик.
Система может проводить автоматическое резервное копирование выбранной области устройства, она также совместима с распространенными операционными системами (Windows, MacOS, Linux, AstraLinux и RedOS) и такими сервисами как ERP и CRM. Разработчики планируют выпустить мобильную версию Datananny.