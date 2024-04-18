В России создали облачное хранилище для защиты данных, не требующее подключения к серверу

Хранилище подходит для фото- и видеоконтента и документов, которые нельзя хранить вне контура корпоративной сети. В случае, если злоумышленники получат доступ к одному из компьютеров, они не смогут восстановиться файл целиком, а увидят только не несущие смысла фрагменты, на которые он разделяется с помощью криптографических алгоритмов. Полный доступ получают только пользователи, у которых есть специальный пароль, уточнил эксперт.