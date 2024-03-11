В России создали новый метод защиты металлов от коррозии

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Ученые Передовой инженерной школы (ПИШ) Новосибирского госуниверситета разработали специальные добавки для защиты гальванического покрытия металлов от коррозии, сообщили в пресс-службе вуза.
Гальванопокрытие медью, оловом, а также их сплавами имеет широкое практическое применение в микроэлектронике, производстве печатных плат, антикоррозионной и декоративной отделке изделий различного назначения.
«В ходе исследований, проведенных в Центре компетенций “Экологический инжиниринг” ПИШ НГУ, было установлено, что использование тиомочевины (органическое соединение углерода, азота, серы и водорода — прим. ТАСС) и N-октилпиридиния бромида (вещество на основе углеводорода и брома) улучшает характеристики гальванического осаждения меди, олова и их сплавов. Добавки позволяют увеличить катодную поляризацию в сернокислых электролитах, что способствует улучшению качества покрытий и их долговечности», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, этот метод представляет собой значительный шаг вперед в области гальванического покрытия и может найти применение в различных отраслях промышленности. Улучшение характеристик процесса покрытия может привести к получению более качественных и долговечных покрытий, что в свою очередь снизит затраты на производство, улучшит качество продукции и повысит конкурентоспособность на рынке. «Данный метод может быть особенно полезен в таких отраслях промышленности, как микроэлектроника, производство печатных плат, антикоррозионная отделка и декоративное покрытие», — добавили в пресс-службе.
Материалы исследования опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.