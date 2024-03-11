В России создали новый метод защиты металлов от коррозии

Как отметили в пресс-службе, этот метод представляет собой значительный шаг вперед в области гальванического покрытия и может найти применение в различных отраслях промышленности. Улучшение характеристик процесса покрытия может привести к получению более качественных и долговечных покрытий, что в свою очередь снизит затраты на производство, улучшит качество продукции и повысит конкурентоспособность на рынке. «Данный метод может быть особенно полезен в таких отраслях промышленности, как микроэлектроника, производство печатных плат, антикоррозионная отделка и декоративное покрытие», — добавили в пресс-службе.