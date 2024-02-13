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В России создали новые препараты и приборы в области генетики

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, создан национальный интерактивный каталог патогенных микроорганизмов — биотоксинов.
Источник: Freepik

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ряд лекарств и медицинских приборов создан в России в рамках федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития генетических технологий на 2019−2030 год. Об этом сообщил во вторник заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, выступая на публичном заседании совета по реализации ФНТП в ходе форума будущих технологий.

«Результаты геномных центров за пять лет работы. Завершены доклинические исследования препарата для терапии заболеваний легких, осложненных бактериальной инфекцией, а также двух лекарственных кандидатов для генной терапии миопатии Миоши. Совместно с компанией “Биокад” проведена первая в мире успешная терапия аутоиммунного заболевания — болезни Бехтерева», — сказал Секиринский, докладывая о работе трех центров геномных исследований мирового уровня, созданных в рамках ФНТП за период с 2019 года.

Также, как сказал министр, создан национальный интерактивный каталог патогенных микроорганизмов — биотоксинов, осуществлено полногеномное секвенирование и проведен анализ более 2 500 штаммов патогенных микроорганизмов, включая порядка 175 штаммов возбудителей коронавирусной инфекции.

От ковида до Паркинсона

Секиринский сказал, что начало реализации программы совпало с пандемией ковида. И среди результатов программы — создание и регистрация в России новых генно-инженерных вакцин и разработка новых средств диагностики, профилактики и лечения коронавируса.

Генетическими способами сконструирован прототип чумной и ряда других вакцин. Институтом аналитического приборостроения создан образец одномолекулярного секвенатора ДНК, набор реагентов и расходных материалов для секвенирования. Создана клеточная модель болезни Паркинсона и животная модель миодистрофии Дюшенна. Разработаны биологические микрочипы для определения иммобилизационных аллергенов и модификации туберкулезных и атипичных микобактерий, сообщил Секиринский.

Центром по изучению биологической безопасности выполняются задачи по разработке средств профилактики особо опасных инфекционных болезней, средства для лабораторной экспресс-диагностики патогенных биологических агентов. Замминистра также отметил, что в этом году порядка 40% приобретаемых в России научных приборов — это аппаратура отечественного и белорусского производства.

Форум будущих технологий проходит 13—14 февраля в Центре международной торговли в Москве. В этом году его центральной темой определены вопросы развития медицины. Участники из числа ученых, представителей сфер здравоохранения и образования, а также органов власти обсуждают будущее генетических технологий, нейротехнологий, регенеративной медицины и биотехнологий. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, госкорпорация «Росатом», правительство Москвы. Генеральный партнер — Сбербанк. Стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт». ТАСС — информационный партнер форума.