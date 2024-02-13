В России создали новые препараты и приборы в области генетики

Форум будущих технологий проходит 13—14 февраля в Центре международной торговли в Москве. В этом году его центральной темой определены вопросы развития медицины. Участники из числа ученых, представителей сфер здравоохранения и образования, а также органов власти обсуждают будущее генетических технологий, нейротехнологий, регенеративной медицины и биотехнологий. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, госкорпорация «Росатом», правительство Москвы. Генеральный партнер — Сбербанк. Стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт». ТАСС — информационный партнер форума.