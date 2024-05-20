В России разработали технологию отбора растений на засухоустойчивость

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ученые федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук разработали первую в стране методику отбора древесных растений на ранней стадии на засухоустойчивость и солеустойчивость. Об этом ТАСС сообщил руководитель селекционно-семеноводческого центра Федерального научного центра агроэкологии РАН Андрей Солонкин.
«Мы разработали технологию для отбора древесных растений на солеустойчивость (способность растений проходить полный цикл развития на засоленных почвах — прим. ТАСС) и засухоустойчивость. Уникальность в том, что сейчас мы можем именно на ранней стадии отобрать те формы, которые будут устойчивы. То есть мы ускоряем этап отбора, уменьшаем количество образцов, которые нужно рассмотреть. Соответственно, экономим площадь, ресурсы», — сказал собеседник агентства, уточнив, что такая технология разработана в России впервые.
Он добавил, что с помощью новой технологии определение устойчивости древесных растений к засухе и соленым почвам сократится на десятки лет. Селекционеры на раней стадии развития растения искусственно помещают его в условия засухи, после переводят из культуры in vitro (пробирки) в культуру ex situ (питомник). На этом этапе уже понятен определенный потенциал засухоустойчивости, и далее можно высаживать растение в естественную среду. Сортировка происходит благодаря подбору определенных сред, которые не дают растению впитывать влагу. Это позволяет смоделировать условия и биохимические процессы, происходящие в нем. Технология поможет решать проблемы опустынивания засушливых территорий, а также в лесовосстановлении.
Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук расположен в Волгограде. В июне 2021 года на базе ФНЦ открылся первый в России Центр по борьбе с опустыниванием территорий. Кроме того, на территории ФНЦ работают селекционно-семеноводческий центр и центр по защите и восстановлению малых рек и водоемов.