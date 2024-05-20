В России разработали технологию отбора растений на засухоустойчивость

Он добавил, что с помощью новой технологии определение устойчивости древесных растений к засухе и соленым почвам сократится на десятки лет. Селекционеры на раней стадии развития растения искусственно помещают его в условия засухи, после переводят из культуры in vitro (пробирки) в культуру ex situ (питомник). На этом этапе уже понятен определенный потенциал засухоустойчивости, и далее можно высаживать растение в естественную среду. Сортировка происходит благодаря подбору определенных сред, которые не дают растению впитывать влагу. Это позволяет смоделировать условия и биохимические процессы, происходящие в нем. Технология поможет решать проблемы опустынивания засушливых территорий, а также в лесовосстановлении.