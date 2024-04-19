В России разработали робота-поводыря с ChatGPT

«Робот предназначен для помощи людям с ограниченными возможностями с нарушениями зрения. Он представляет собой решение, способное анализировать визуальные данные, полученные от машинного зрения, и использовать языковые модели GPT для интерпретации и генерации соответствующих команд или предупреждений», — сообщил «Известиям» лидер проекта Богдан Колесник.