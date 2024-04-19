В России разработали робота-поводыря с ChatGPT

«Робот предназначен для помощи людям с ограниченными возможностями с нарушениями зрения. Он представляет собой решение, способное анализировать визуальные данные, полученные от машинного зрения, и использовать языковые модели GPT для интерпретации и генерации соответствующих команд или предупреждений», — сообщил «Известиям» лидер проекта Богдан Колесник.
Устройство может выполнять несколько задач, одна из которых — навигация. Благодаря машинному зрению и языковым моделям GPT робот может выбирать оптимальные маршруты и избегать препятствий, обеспечивая безопасное и эффективное передвижение.
Разработчики также наделили гаджет функцией определения и идентификации различных объектов в окружающей среде. Более того, устройство способно считывать и распознавать тексты, напечатанные на различных поверхностях, подчеркнули авторы проекта.
«Например, можно попросить робота прочитать информацию с упаковки продукта, посмотреть дату, когда он произведен и выбрать наиболее свежий», — отметил Богдан Колесник.
В качестве целевой аудитории продукта разработчики рассматривают государственные учреждения, социальные службы и некоммерческие организации. Стоимость сборки первой модели робота составила около 70 тыс. рублей.