В России разработали метод определения антител для создания вакцин

НОВОСИБИРСК, 6 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали новый способ определения антител к целевому белку в крови, что поможет сравнить иммунный ответ у переболевших COVID-19 и вакцинированных пациентов. Такой подход необходим при ускоренной разработке вакцин, сообщили в Передовой инженерной школе НГУ.
«Сибирские ученые разработали метод обнаружения антител, специфичных к иммуногенным эпитопам (частям макромолекулы антигена, которая распознается иммунной системой — прим. ТАСС) целевого белка в плазме крови, и протестировали этот подход при сравнении антител переболевших COVID-19 с антителами, полученными после вакцинации», — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель магистерской программы «Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины» Передовой инженерной школы НГУ Сергей Седых, существующие методы исследования перспективных вакцин не пригодны для быстрого анализа их эффективности. «Для того, чтобы создать вакцину в течение четырех месяцев, необходимы новые подходы как для разработки вакцин и их платформ, так и для сопоставления иммунитета, который образуется в крови переболевшего и вакцинированного пациентов», — приводит его слова пресс-служба.
Согласно исследованию, сравнение антител, образующихся в организме человека после выздоровления от инфекционного заболевания, с теми, которые сформировались в результате вакцинации, может стать универсальным методом скрининга перспективных вакцин. «Этот метод позволит идентифицировать вакцины, которые могут способствовать выработке антител, аналогичных тем, которые вырабатываются в ответ на естественную инфекцию. Реализация такого подхода будет способствовать быстрой разработке новых вакцин даже в условиях пандемии», — отмечают авторы исследования.
Ученые провели масштабное исследование антител, образующихся у пациентов, перенесших COVID-19, и вакцинированных доноров, исследованы некоторые особенности антител, образующихся в результате инфицирования SARS-CoV-2, описаны некоторые аутоиммунные последствия перенесенного COVID-19. Материалы исследования были опубликованы в журнале Vaccines издательства MDPI.