В России разработали метод определения антител для создания вакцин

Как отметил руководитель магистерской программы «Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины» Передовой инженерной школы НГУ Сергей Седых, существующие методы исследования перспективных вакцин не пригодны для быстрого анализа их эффективности. «Для того, чтобы создать вакцину в течение четырех месяцев, необходимы новые подходы как для разработки вакцин и их платформ, так и для сопоставления иммунитета, который образуется в крови переболевшего и вакцинированного пациентов», — приводит его слова пресс-служба.