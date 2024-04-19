В России разработали метод оценки опасности дефектов композитов для авиации

«В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ работают над методом оценки расслоения композитного материала, использование которого позволит предупредить критические дефекты в несущих деталях конструкции самолета на любом этапе функционирования летательного аппарата», — говорится в сообщении.
В настоящее время не существует единого норматива и метода оценки того, насколько опасным может быть расслоение композита. Однако если вовремя не обнаружить и не классифицировать недочет, то это может привести к длительному и дорогому ремонту.
Чтобы избежать необходимости проведения отдельных расчетов для каждого нового дефекта и разработать универсальные рекомендации, предлагается исследовать и подтвердить теорию на образцах. Они помещаются в специальную машину и подвергаются нагрузкам до достижения расслоения, чтобы определить момент разрушения. Если возможная допустимая нагрузка не увеличивает расслоение, то деталь с уже зафиксированным дефектом допустима для эксплуатации.
По словам автора разработки, аспиранта НГТУ НЭТИ Ильи Белоусова, самое важное — изучить все возможные дефекты и то, какие нагрузки они могут испытывать. Для проведения экспериментов использовали образцы, имитирующие обшивку летательного аппарата. Кроме того, исследователи произвели дополнительные расчеты на реальном крыле самолета.