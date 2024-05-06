В России раскрыли различия в «упаковке» ДНК разных типов клеток мозга

Последующее сравнение показало, что геном во вспомогательных и нервных клетках был упакован принципиально разным образом. В дополнение к этому, ученые обнаружили различия и в структуре белковой оболочки ДНК в возбуждающих нервных клетках и в других типах нейронов, которые значимым образом влияли на уровень активности генов внутри них. В частности, в их число вошли регионы в окрестностях генов DLX5, SOX2, GAD2, SLC32A1 и ARX, связанных с выработкой и считыванием нейрохимических сигналов.