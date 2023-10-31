В России появится закон для творческих людей: разбираемся, зачем он нужен

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вторая часть фразы — это как раз про то, что сейчас все чаще называют креативными индустриями. Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, которым предполагается упорядочить эту сферу. Предположительно он будет внесен в Госдуму сегодня, во вторник, 31 октября.

— Важно, чтобы участники этой сферы могли получать меры поддержки как в других отраслях экономики. Но для этого нужно вывести ее из тени и вообще определить, что это такое — креативные индустрии и кто к ним относится, — рассказал KP.RU автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. — У нас, к сожалению, большой отток за рубеж людей творческих профессий. Принятие законопроекта могло бы стать для них сигналом: у нас теперь все цивилизованно — возвращайтесь!

Главный вопрос, который возникает у обычного человека, а что все-таки скрывается за этими умными словами — «креативные индустрии»?

— Возьмем пример блогера, который ведет канал в Дзене, — объясняет Денис Кравченко. — Если он его ведет для себя, чтобы поделиться, например, рецептом, то это сфера творчества. А если использует свою площадку для рекламы и это приносит ему доход, то это уже креативная индустрия.

Блогерами, конечно, дело не ограничивается. Вот еще несколько примеров деятельности, которая предполагают не просто творчество, но именно работу в креативной индустрии:

— музыканты и звукозаписывающие студии,

— архитекторы-дизайнеры, создающие уникальные проекты для новой городской среды,

— промышленные дизайнеры с авторскими решениями, благодаря которым повышается привлекательность продукции,

— разработчики компьютерных игр,

— и многие-многие другие.

КРЕДИТ НА ИДЕЮ

— По сути, креативная экономика — это когда культура, знания, которые определяют творческий потенциал людей, начинают работать как экономический актив, — говорит Денис Кравченко.

Зачастую с превращением этого потенциала в актив (то есть источник заработка) у нас и наблюдаются сложности. В том числе из-за того, что ряд вопросов не урегулирован законодательно. Творческий продукт — нематериален. Как, например, выдать под него кредит? Да и с защитой интеллектуальной собственности не всегда все хорошо.

Законопроект не претендует на то, чтобы решить все эти вопросы. Но он создает базу, на основе которой их решать будет возможно.

В частности, даются определения, кто есть кто и что есть что. Должны появиться реестр субъектов креативных индустрий и объектов инфраструктуры креативной экономики (не пугайтесь умных чиновничьих названий — это все нужно, чтобы эти самые субъекты и объекты могли получать господдержку).

А также уполномоченный орган, который будет отслеживать состояние дел в креативной сфере. Сейчас ею занимаются в той или иной мере несколько ведомств — от Минкульта до Минстроя.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Нужен единый подход

Президент автономной некоммерческой организации «Креативная экономика» Марина Абрамова:

— Мы с самого начала объясняли необходимость единого подхода к регулированию креативной отрасли страны. Ранее мы обсуждали только точечные решения, которые касались отдельных креативных индустрий: IT, анимация, производители контента и так далее. А закон о развитии креативных индустрий позволит объединить их все, сформулировать базовые понятия и определения, чтобы в конечном счете увеличить долю креативной составляющей в экономике.