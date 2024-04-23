В России посчитали снежных барсов

«В этом году в Республике Алтай зафиксировано на 10 снежных барсов больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что охрана территории, борьба с браконьерством, работа по восстановлению кормовой базы снежного барса дает результаты», — приводятся в сообщении слова председателя общего собрания Ассоциации «Ирбис» Али Узденова.