В России посчитали снежных барсов

«Результаты ежегодного всероссийского учета снежных барсов 2024 года при поддержке Межрегиональной ассоциации “Ирбис” и координации Национального парка “Сайлюгемский” показали, что на территории России находится 87 ирбисов», — говорится в сообщении.
По данным ассоциации, больше всего барсов заметили в республике Алтай — 54 особи. Еще 15 обитает в Туве, 11 — в Красноярском крае и семь — в Бурятии.
В организации отметили, что исследователи пробирались через труднодоступные места, используя автомобили повышенной проходимости, снегоходы, лошадей и даже вертолеты, чтобы установить фотоловушки.
«В этом году в Республике Алтай зафиксировано на 10 снежных барсов больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что охрана территории, борьба с браконьерством, работа по восстановлению кормовой базы снежного барса дает результаты», — приводятся в сообщении слова председателя общего собрания Ассоциации «Ирбис» Али Узденова.
Снежный барс (ирбис) — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания.
Межрегиональная Ассоциация «Ирбис» была создана в июне 2021 года с целью сохранения двух приоритетных для России видов животных: снежного барса (ирбиса) и алтайского горного барана (аргали).